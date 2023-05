Il teatro torna nelle scuole. Vincenzo Bocciarelli incontra gli studenti del liceo Cassini

Ventimiglia. Non capita tutti i giorni di assistere ad uno spettacolo teatrale durante il quale un attore passa con disinvoltura dalla recitazione di testi teatrali, poesie e l’esecuzione dal vivo di un’opera pittorica. Tutto questo e molto di più ha preso vita in una delle sale più suggestive del Museo MAR di Ventimiglia domenica 7 maggio quando Vincenzo Bocciarelli da vero acrobata dell’anima si è esibito davanti ad un pubblico attento ed emozionato.

Nel buio della sala la performance incomincia con le immagini sul grande schermo di una delle interviste televisione più toccanti quando l’attore di origine lombarda ma cresciuto e formatosi a Siena, si è commosso pubblicante parlando dei suoi genitori. Dopodiché l’attore con occhiali scuri in abito blu in morbido lino entra declamando la lettera ambientata a Ventimiglia, tratta dal romanzo epistolare Jacopo Ortis di Foscolo, brani dal Corsaro nero non a caso Conte di Ventimiglia, oltre alle parole immortali di Shakespeare, Leopardi, Goethe.

