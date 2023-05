La Gino Landini di Lerici brilla anche con l’under 15 femminile

La ‘Gino Landini Lerici’ sta portando a termine anche il campionato Under 15 donne di pallacanestro. Questa partecipazione è per la società notevole motivo di soddisfazione; prima di tutto perché non è facile riuscire a portare avanti l’attività giovanile sia in ambito maschile che femminile e anche perché era una delle sole nove squadre iscritte nel campionato ligure. Le ragazze guidate da coach Marco Cabani (assistente Alessia Castorina) non sono riuscite a competere per la vittoria del campionato, ma si sono dimostrate gruppo coeso, che è riuscito comunque a vincere le gare alla propria portata.

La “rosa” biancorossa: Carenza Alcalà Nicoletta, Saletti Elena, Bracelli Cleo, Morganti Giulia, Sammartano Matilde, Reboa Eleonora, Morganti Maria, Seferaj Keisi e Brangi Giada.

