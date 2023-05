Ladro in un salone di parrucchiera, tradito dalle caramelle e dai soldi delle mance rubati

Genova. Lunedì mattina la titolare di un salone di parrucchieri in via Targa, in zona Annunziata, aprendo l’attività si è accorta che la porta era stata forzata. La donna ha quindi chiamato il 112 e all’arrivo di una pattuglia della polizia ha specificato che nel locale oltre la cassa e alla sua borsa, con all’interno carte e documenti, mancavano anche un salvadanaio con 50 euro in monete, una valigia e alcune caramelle.

I poliziotti hanno visionato le telecamere di sorveglianza che mostravano chiaramente il momento del furto e, soprattutto, l’autore. Le ricerche sono iniziate subito nella zona circostante, quando intorno alle 9.30 la banca ha informato la vittima del furto che una delle carte di debito asportate era stata utilizzata in una tabaccheria in Darsena.

» leggi tutto su www.genova24.it