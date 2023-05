Lavagna: “Gestione porto, il Comune si lascerà scappare l’occasione? Mistero”

Da Daniele Di Martino, consigliere comunale Movimento 5 Stelle Lavagna

A giugno 2024 scade definitivamente la concessione del porto di Lavagna che da un ventennio è nelle mani della Porto di Lavagna SpA.

La scadenza si avvicina inesorabilmente ed è inevitabile interrogarsi su cosa succederà l’anno prossimo.

In qualità di Consigliere Comunale ho cominciato a “studiare le carte” e ad approfondire le possibili strade che si possono percorrere, allo scopo di suggerire possibili alternative per il futuro.

In questa occasione non si vuole guardare alle scelte sciagurate del passato, o alla discutibile gestione degli attuali concessionari, ma porre all’attenzione un tema che sembra rimanere tabù per l’amministrazione.

O forse c’è qualcosa sotto?

A dicembre scorso ho presentato una richiesta di accesso agli atti a cui ho dato seguito a febbraio con una interrogazione a risposta scritta per capire quali persone fisiche “governano” la concessione.

La risposta del Sindaco, evidentemente dettata da un legale, risulta evasiva, richiamando sentenze che evidenziano che non c’è divieto da parte di società anonime di gestire la concessione.

Resta quindi la domanda: Quali persone detengono la concessione del porto di Lavagna? Dobbiamo fidarci di quanto dichiara Mazreku Jr. presidente della Porto di Lavagna SpA, ma rimane il dubbio che i veri proprietari siano altri.

