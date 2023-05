Lo spettacolo siamo noi! Attori professionisti interpretano le pièce ideate dagli studenti

Genova. Il teatro come luogo ideale per realizzare un’educazione civica viva e attuale, linguaggio multidimensionale e inclusivo e laboratorio di cittadinanza attiva e cambiamento: è questa l’idea alla base del progetto formativo Lo spettacolo siamo noi!, ideato da Fondazione Edoardo Garrone, di cui in questi giorni si sta avviando alla conclusione la prima edizione pilota.

Dopo un percorso articolato in 11 incontri e 33 ore di formazione, secondo le linee guida del Miur in tema di Educazione civica e declinato in base al livello di scuola, affiancati da tutor esperti – quali Pino Petruzzelli, Marco Taddei e Paolo Piano – oltre 100 ragazzi di 6 istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio genovese sono diventati autori, registi, scenografi e disegnatori di luci di vere e proprie pièce teatrali, interpretate da attori professionisti, quali Danila Barone, Enrico Bonavera, Irene Lamponi e Mauro Pirovano.

