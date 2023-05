Lo Spezia ottiene la licenza Uefa per il terzo anno consecutivo

L’apposita commissione dell’organo calcistico europeo ha deliberato questo pomeriggio il rilascio della Licenza UEFA per la stagione 2023/2024 a favore dello Spezia Calcio.

“L’elevato livello qualitativo dell’intera organizzazione societaria – si legge in una nota del club – viene così certificato per il terzo anno consecutivo, dopo l’ottenimento della prima Licenza UEFA nella storia del club aquilotto, datata maggio 2021, seguita da quella ottenuta al termine della scorsa stagione”.

