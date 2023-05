Liguria. Risveglio sotto la pioggia per Genova e parte della Liguria. Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, da metà mattinata pioggia in lento esaurimento a partire da Ponente. Dal primo pomeriggio intensa attività cumuliforme in particolare su Alpi liguri con temporali in movimento verso la costa imperiese. Dalla serata ampie schiarite ovunque.

Attenzione ai venti: attesi rinforzi da Nord-Ovest sin dal mattino, resteranno tesi su tutta la regione per gran parte della giornata.

