Occasioni di lavoro per tutti i gusti: dagli impiegati ai baristi, passando per ruspisti e autisti, sono 476 le offerte pubblicate per la provincia spezzina

Le occasioni di lavoro ci sono, e sono davvero tante. Le aziende sono costantemente alla ricerca di nuove assunzioni e anche la cinghia di trasmissione del Centro per l’impiego si sta prodigando al massimo per andare incontro alle esigenze dei potenziali candidati nei rispettivi posti di lavoro, per esempio consentendo di presentare il curriculum direttamente negli uffici di Via XXIV maggio.

A oggi sono 476 le proposte di lavoro pubblicate sul sito regionale FormazioneLavoro dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana e riguardano la maggior parte dei settori economici del territorio.

Tra le ricerche più urgenti, ovviamente, tutte quelle nei settori ristorazione e turismo, seguiti da quello edile, quello navale e dai trasporti.

Le opportunità di lavoro sono diverse su tutta la provincia spezzina sia con contratti a tempo determinato che indeterminato e in molti casi gli annunci anche per assunzioni con contratto di apprendistato per i meno esperti.

Per esempio si ricercano: impiegati, baristi, elettricisti, manovali, fattorini, camerieri, cuochi, aiuto cuochi, magazzinieri, idraulici, addetti alle pulizie, lavapiatti, parrucchieri, estetiste, onicotecnici, pizzaioli, tuttofare, banconisti, receptionist, falegnami, autisti, tappezzieri, odontotecnici, meccanici, braccianti agricoli, giardinieri, consulenti assicurativi, venditori, ruspisti, commessi, addetti vendite, tornitori, carpentieri, saldatori, verniciatori, web developer, periti elettronici, buyer…

Tutti i dettagli dei singoli annunci su www.formazionelavoro.regione.liguria.it.

