Ponte Morandi, l’esperto di ponti Brancaleoni: “Consigliai ulteriori indagini sulle antenne degli stralli, mi chiesero di posticiparle e dissi di no”. E Aspi interruppe i rapporti con la Edin

Genova. “Nel giugno 2016 consegnai ad Aspi in particolare all’ingegner Fulvio Di Taddeo (responsabile ufficio Aspi Servizi specialistici di ingegneria, uno dei 58 imputati ndr) che era il responsabile del nostro contratto di consulenza, una bozza di relazione dove consigliavo di effettuare ulteriori indagini diagnostiche in particolare sulla zona sommitale del traverso e delle pile degli stralli, cioè in cima allo strallo finalizzati a verificare lo stato effettivo dell’acciaio dei trefoli e calcestruzzo”. Ma a quella richiesta non ci fu seguito, come ha spiegato oggi in aula Fabio Brancaleoni, ingegnere strutturista e docente ordinario alla Sapienza di Roma, uno dei maggiori esperti di ponti ferroviari e stradali che aveva alla fine del 2015 ricevuto con la sua azienda, la Edin, un incarico di consulenza nell’ambito del progetto di retrofitting che doveva rinforzare gli stralli delle pile 9 e 10 del ponte Morandi.

E cosa rispose Aspi alla sua richiesta? Ha chiesto il pubblico ministero Walter Cotugno. “Formalmente nulla nel senso che non ci furono documenti scritti ma nelle riunioni in cui ne parlammo mi dissero che probabilmente da Genova non avrebbero avuto il via libera per poter effettuare i restringimenti al traffico necessari per eseguire le indagini”.

