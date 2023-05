“Rallentamenti continui fra Sarzana e La Spezia, si facciano lavori di notte”

“Ho ricevuto numerose telefonate da amici e conoscenti che per motivi di lavoro su recano da Sarzana a Spezia e che in questi giorni hanno subito notevoli disagi e ritardi a causa dei lavori in corso sul tratto autostradale che da Sarzana giunge al capoluogo. Tali lavori obbligano i conducenti a permanere in coda ed incolonnati per lunghi tratti e causano ritardi al lavoro con il rischio di subire una contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro. Sarebbe opportuno che coloro che stanno eseguendo i lavori si attivino affinché ciò possa eseguirsi durante la notte quando il traffico è notevolmente ridotto. Salt e le ditte subappaltatrici possono senza dubbio eseguire le lavorazioni sul viadotto autostradale in orari serali e notturni senza creare alcun disagio per gli automobilisti”.

Gianluca Maggiari, capogruppo uscente di Forza Italia Sarzana

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com