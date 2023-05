Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby

Con una prova di grande determinazione e puntando dritti all’obiettivo gli Squali dell’Aircom Pro Recco Rugby sono riusciti a marcare quattro mete sul campo di Parabiago e, nonostante la sonora sconfitta per 71-26, la missione è stata compiuta con la conquista del punto che serviva per chiudere la stagione regolare al penultimo posto in classifica e acciuffare così la possibilità di giocarsi ancora la salvezza ai play out.

