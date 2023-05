Il pullman dello Spezia sabato pomeriggio arriverà Picco scortato dall’entusiasmo dei tifosi che si raduneranno dalle 16.15 per raggiungere in scooter lo stadio dove alle 18.00 gli aquilotti affronteranno il Milan. Un corteo che partirà dalla fermata davanti al Geometri e che all’incrocio di Viale Garibaldi si unirà alle persone a piedi (oppure per partire direttamente in caso di pioggia).

“Siamo consapevoli delle difficoltà di queste quattro partite – scrivono gli ultras della Curva Ferrovia – e sappiamo a cosa dobbiamo andare in contro. Ancora una volta sarà il nostro orgoglio a guidare i ragazzi in campo accompagnandoli nelle ultime tappe di questo cammino. Faremo capire a loro, e a chiunque si presenterà davanti che siamo spezzini e che non molleremo mai. Tutti insieme diamo ancora una volta dimostrazione di cosa siamo capaci, lo Spezia ha bisogno di ognuno di noi”.

L’articolo Sabato Spezia al Picco “scortato” dai tifosi: “C’è bisogno di tutti” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com