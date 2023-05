Salvataggio Sampdoria, il cda convoca l’assemblea degli azionisti per il 26 e 29 maggio

Genova. Una lettera aperta dal cda ai tifosi della Sampdoria è stata pubblicata oggi pomeriggio sul sito del club, aggiornando sulle ultime mosse per il salvataggio della Società e convocando l’assemblea degli azionisti per i giorni 26 e 29 maggio 2023 per deliberare le necessarie operazioni sul capitale sociale, in modo da rispettare le scadenze federali in vista della prossima iscrizione al campionato.

“In mancanza di una soluzione compatibile con le prossime scadenze federali − si legge − il consiglio non potrà che prendere atto della impossibilità di dar corso al percorso di ristrutturazione”. Ciò significherebbe dunque non solo la mancata iscrizione al campionato di Serie B, ma ben di peggio: il fallimento della Società.

