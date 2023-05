Sentenza sulla nuova diga, Pd: “Chi mette in discussione l’opera è chi sta fallendo a ogni passaggio”

Genova. “La gestione della realizzazione della Diga da parte di Toti, Bucci e Signorini si rivela sempre più fallimentare. La sentenza del Tar che dichiara illegittima l’assegnazione dell’appalto a Webuild è l’ulteriore conferma di come Comune, Regione e Autorità Portuale stiano mettendo a rischio la costruzione di un’opera centrale per la Liguria e per il Paese, che procederà nel suo iter solo perché protetta dalle misure speciali previste per il Pnrr. Diversamente sarebbe saltato tutto, con danni enormi”.

Così si legge in una nota firmata da Valentina Ghio, segretaria PD Regione Liguria e deputata, Simone D’Angelo, segretario e capogruppo PD Genova e da Luca Garibaldi, capogruppo PD Regione Liguria.

