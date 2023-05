Start Bordighera, il progetto nel cassetto dell’assessore Baldassarre per il commercio

Bordighera. Implementare le strategie per la valorizzazione e il potenziamento del commercio locale, al fine di promuovere e favorire iniziative per lo sviluppo commerciale, con eventi e manifestazioni volte a migliorare il dialogo tra i commercianti ed i cittadini. Il tutto di concerto con le associazioni di categoria presenti sul territorio, per creare quella sinergia tra amministrazione comunale e privati necessaria per il rilancio della città.

“Fare commercio – Start Bordighera“: si chiama così la politica che l’assessore uscente e candidata alle elezioni amministrative di maggio Marzia Baldassarre (Bordighera Vince) ha in mente di attuare nei prossimi cinque anni. «L’obiettivo primario – spiega l’avvocato Baldassarre – E’ quello di aumentare la frequentazione e il gradimento della città da parte di turisti e residenti, al fine di rilanciare il settore del commercio nella sua più ampia accezione, comprensiva delle attività di somministrazione e ristorazione, artigianali di ogni genere, nonché valorizzarne l’appeal come luogo di richiamo commerciale e dello shopping anche con funzione aggregativa e in coordinazione con gli aspetti culturali (eventi) e storico- artistici (ville e luoghi storici)».

