Treno regionale notturno soppresso tra Sestri Levante e La Spezia, Centi: “Disservizio di Trenitalia, ma responsabilità della Regione”

E’ stata rinnovata la convenzione tra Comune della Spezia, Parco nazionale delle Cinque Terre ed associazioni del territorio per la manutenzione dell’area di Tramonti.

“Convenzione sbandierata come una nuova iniziativa da parte dell’amministrazione comunale spezzina, mentre tale intesa risale ad oltre dieci anni fa, identica anche negli impegni finanziari”. Intervengono così il consigliere regionale Davide Natale e il consigliere comunale Andrea Montefiori del Partito democratico che proseguono: “Il Comune capoluogo, infatti, impegna 20mila euro, come avviene annualmente da molto tempo. Iniziativa sicuramente meritoria, ma purtroppo non associata ad una programmazione di investimenti e di interventi finalizzati ad incidere significativamente sulle serie problematiche di dissesto che interessano una meravigliosa porzione del capoluogo. Il progetto Tramonti, che consisteva appunto in un lavoro costante di monitoraggio, programmazione e realizzazione degli interventi di miglioramento e messa in sicurezza del territorio, nonché della continua ricerca di finanziamenti dedicati, è stato abbandonato senza un valido motivo e un’alternativa”.

