Tutela e valorizzazione dell’infanzia: Regione Liguria, garante regionale e Unicef firmano un protocollo d’intesa

Liguria. È stato siglato oggi da Unicef Italia, Garante dell’Infanzia di Regione Liguria e assessorato della Regione Liguria alla Tutela e Valorizzazione dell’Infanzia un protocollo d’intesa per realizzare e promuovere attività a tutela delle persone di minore età su tutto il territorio regionale.

Il documento prevede:

– la realizzazione sul territorio regionale di attività di sensibilizzazione, divulgazione, studio e formazione sul tema della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza;

– la promozione di iniziative volte a favorire il benessere, l’ascolto e la partecipazione dei minorenni, specialmente i più fragili e vulnerabili, anche con specifico riferimento ai minorenni stranieri non accompagnati;

– il coinvolgimento di bambine, bambini, ragazze e ragazzi nella programmazione e nella realizzazione delle attività che li riguardano;

– il coinvolgimento degli operatori che, a diverso titolo, lavorano per o con bambine, bambini e adolescenti in iniziative periodiche di formazione.

All’incontro dedicato alla firma del protocollo, svoltosi nella Sala Trasparenza di Regione Liguria, hanno preso parte il presidente di Unicef Italia Carmela Pace, il garante dell’Infanzia di Regione Liguria Francesco Lalla, l’assessore della Regione Liguria alla Tutela e Valorizzazione dell’Infanzia, il presidente del comitato Unicef della Liguria Franco Cirio e l’assessore alla Tutela dei diritti delle fasce deboli e alla Famiglia del Comune di Genova.

» leggi tutto su www.ivg.it