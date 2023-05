Zurkowksi di nuovo in gruppo

Rientro in gruppo e regolare seduta di allenamento oggi per Zurkowski che a Follo ha lavorato insieme ai compagni dopo il lavoro differenziato di ieri. Agli ordini di mister Semplici la squadra ha proseguito la preparazione in vista del delicatissimo appuntamento di sabato contro il Milan, impegnato stasera nel derby di Champions contro l’Inter. Gli aquilotti hanno svolto una seduta tecnico-tattica, iniziata con un’attivazione muscolare e seguita con possessi palla, esercitazioni tattiche e partitelle a tema nel finale. Domani è in programma un’altra seduta mattutina.

