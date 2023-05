A maggio altre tre presentazioni di libri al Sunspace

Dopo la presentazione del noir “Il sale sulla ferita” di Cristina Rava, proseguono gli appuntamenti nell’ambito della rassegna “Spazio ai libri”, un’iniziativa di SUNSPACE in collaborazione con la libreria “Mondadori Bookstore” di Via del Prione.

Il primo appuntamento è per lunedì 15 maggio alle 19.00. A salire sul palco sarà Mattia Insolia con il suo ultimo libro, “Cieli in fiamme”. Il giovane scrittore catanese, classe ‘95, mette a confronto due generazioni vicine eppure distanti. Al centro della storia, una famiglia sui generis e un’avventura on the road.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com