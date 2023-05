A Savona si parla di “Quale Chiesa per la transizione ecologica?”

Savona. Venerdì 12 maggio alle ore 21 al palazzo della Provincia, in via dei Sormano 12, si discuterà di “Quale Chiesa per la transizione ecologica?”. Quest’ultima non avviene infatti all’esterno della Chiesa ma tocca nel profondo la sua specificità e occorre capire di quali aspetti e strutture tale mutamento ha bisogno per realizzarsi.

Ne parleremo con Valentina Rotondi, docente ricercatrice del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Il seminario concluderà il ciclo di incontri sulla transizione ecologica e l’ecologia globale “Laudato sì: agire per un futuro sostenibile”, promosso dall’Ufficio Pastorale per i Problemi sociali, il Lavoro, la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato in collaborazione con TeleRadioPace di Chiavari.

