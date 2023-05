A Spotorno un festival dedicato ai supereroi con disegnatori di fama internazionale, critici del fumetto e del cinema

Spotorno. Al via la prima edizione del festival “Supereroi a Spotorno” il prossimo 13 maggio: l’appuntamento inaugurale sarà in Sala Convegni Palace per ore 10.00 con apertura dei lavori e presentazioni degli ospiti.

Il festival intende presentare al pubblico la figura poliedrica del “Supereroe” approfondendo diverse discipline quali storia, educazione civica, educazione artistica, letteratura, storia dell’arte e valori morali. Il “Supereroe” infatti è un personaggio di fumetti, narrativa, cartoni animati o film che si caratterizza per le sue doti di coraggio e nobiltà e che generalmente ha abilità straordinarie, dette superpoteri, rispetto a quelle degli esseri umani normali oltre a possedere un nome e un costume pittoresco.

