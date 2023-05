Ad autunno 2024 un nuovo tempio crematorio per La Spezia, firmata la concessione

Un anno o poco più di lavori ed entro novembre 2024 la Spezia avrà attivato il nuovo Tempio crematorio. La concessione è stata firmata questa mattina e sarà attiva per 27 anni, a farsi carico dei lavori e della progettazione è il Gruppo Altair. Si tratta di un’operazione del costo complessivo di 5milioni e 200mila euro e il Comune della Spezia riceverà una royalty sui servizi erogati del 13 per cento. La concessione è stata presentata questa mattina a Palazzo civico dal sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore ai Servizi cimiteriali Giulio Guerri e dall’architetto Marcello Perelli, responsabile tecnico della società concessionaria.

L’azienda lavora già sulle città liguri di Sanremo, Savona e Imperia. Per il progetto spezzino è prevista la riqualificazione di una vasta area, di 535 metri quadri, attualmente dismessa e all’interno della quale verranno demoliti alcuni fabbricati. “L’intera area verrà riqualificata – ha sottolineato Perelli -. Al suo interno verranno costruiti: una sala di commiato, una zona per la dispersione delle ceneri, due parcheggi, un’area ristoro e sarà dato ampio spazio al verde. Il progetto esecutivo verrà presentato prossimamente e una volta approvato il cantiere dovrebbe partire in autunno”. Inoltre non verrà cambiato l’attuale assetto delle attività commerciali (le vendite di fiori e marmisti) alle porte del camposanto: saranno disponibili nuovi spazi con la possibilità di interagire con i concessionari una volta terminati i lavori. Attraverso un tunnel dotato di ampie vetrate si accederà alla Sala Commiato dotata di posti a sedere e di un palco per l’esposizione del feretro. Sarà presente un collegamento tra il palco e l’area forni attraverso il quale il feretro passerà dalla zona pubblica direttamente all’area forni. Per quanto riguarda l’area di ristoro è stato precisato che: in Italia come all’estero molte persone decidono di passare questi momenti dolorosi anche con il supporto di un rinfresco. L’attività che sorgerà sarà comunque a disposizione del pubblico in generale.

