Alassio Centolibri, ecco i cinque finalisti

Alassio. Pier Vittorio Buffa con “La casa dell’uva fragola” (Ed Piemme) , Maria Grazia Calandrone con “Dove non mi hai portata” (Ed. Einaudi), Francesca Giannone con “La portalettere” (Ed. Nord)​, Matteo Melchiorre con “Il Duca” (Ed. Einaudi) ed Elisabetta Rasy con “Dio ci vuole felici” (Ed. HarperCollins) sono, in rigoroso ordine alfabetico i cinque autori finalisti del Premio Letterario “Alassio Centolibri – Un Autore per l’Europa”.

Si conclude così la prima fase del Premio, giunto alla sua 29° edizione, e il lavoro della Giuria Tecnica presieduta dal Prof. Gian Luigi Beccaria e composta dalla Consigliera incaricata alla Cultura Paola Cassarino e da Luigi Barlocco, Alberto Beniscelli, Francesca Bogliolo, Vittorio Coletti, Roberto Francavilla, e ancora Franco Gallea, Francesco Manzitti, Magda Ravina e da Antonio Ricci.

