Alassio Smart City, al via i lavori per l’ottimizzazione del segnale radio nelle vie del centro e nel “budello”

Alassio. E’ proprio di questi giorni l’ultimo traguardo fortemente voluto e sostenuto dall’amministrazione alassina: dopo un anno di sopralluoghi e analisi del territorio da parte dei tecnici e dei professionisti, finalmente inizieranno i lavori per il posizionamento delle antennine DAS (distributed antenna system) lungo tutto il “budello” di Alassio per il potenziamento del segnale radio (fonia e dati) a vantaggio dei commercianti e dei turisti che affolleranno la principale via dello shopping alassino.

Transazioni con il pos, call di lavoro e telefonate saranno finalmente possibili anche nel centro storico alassino. A seguire il miglioramento di tutti gli impianti della città e il cablaggio della rete. Il sistema DAS infatti consentirà, ai singoli utenti, di fruire di un servizio dati mobile altamente performante, utilizzando il proprio “device”, senza doversi accreditare a sistemi privati come il Wi-Fi. Sostanzialmente è un’estensione della rete pubblica degli operatori mobili che consente di garantire la copertura in tutte quelle situazioni che le caratteristiche architettoniche dell’ambiente penalizzano la ricezione e/o il livello di servizio.

