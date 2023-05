Calcio, la Veloce non perde tempo e presenta Carpita e Franceri

Mesi di lavori in corso per la Veloce. Se, lato dirigenziale, la notizia è stata il coinvolgimento nella manifestazione d’interessi per il Bacigalupo tramite la società affiliata Libertas denominata Amatori Calcio Savona insieme al Rugby, lato sportivo il club granata sta accelerando i tempi per disputare una Seconda Categoria da protagonista.

Questa mattina, infatti, il club ha annunciato che faranno parte della truppa a disposizione di mister Massimiliano Ghione anche Alberto Carpita, classe 1992, e Alberto Franceri, leva 2001.

» leggi tutto su www.ivg.it