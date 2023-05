Campioni in passerella al Porto Antico nel “Galà delle Stelle” dedicato alla Gigi Ghirotti

Genova. Un Galà ricco di “Stelle” dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti. Ritorna giovedì 18 maggio, al Porto Antico di Genova, l’appuntamento con la Notte degli Oscar dello sport ligure. I campioni di oggi (e domani) saranno celebrati sul palco della Sala Grecale dei Magazzini del Cotone con la partecipazione di grandi testimonial e artisti. Fischio d’inizio alle ore 20 (prenotazione obbligatoria alla mail info@stellenellosport.com)

Ritorna sulla passerella rossa Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni e per tre volte (2000, 2004 e 2009) protagonista da campionessa nel lancio del martello (due volte olimpica) della rassegna di Stelle nello Sport. La Scherma d’alto livello sarà due volte rappresentata grazie alla partecipazione di Salvatore Sanzo, campione olimpico ad Atene 2004 nel fioretto oggi dirigente responsabile per i territori di Sport di Sport e Salute, e Pietro Torre, bronzo agli ultimi Mondiali a squadre nella sciabola. Giovani e già campioni: è il caso della gin-nastica e di due fiori sbocciati ai Mondiali Juniores di Antaya a inizio primavera come Caterina Gaddi (oro al-le parallele asimmetriche e bronzo nel concorso generale) e Riccardo Villa (tre bronzi).

