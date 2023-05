Chiosco Tramontana: ordinanza demolizione sospesa e udienza fissata a novembre

Emessa quest’oggi dal Tar della Liguria l’ordinanza che accoglie definitivamente la sospensiva del provvedimento di demolizione del chiosco del Bagno Tramontana, emessa dal Comune di Sarzana. Nel medesimo pronunciamento del tribunale amministrativo viene fissata al 22 novembre prossimo la discussione del merito del ricorso dell’attività, rappresentata dall’avv. Alberto Antognetti, contro il provvedimento dell’ente comunale. Tra gli elementi che hanno portato all’accoglimento dell’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti, il fatto che “le questioni sollevate dal ricorrente richiedono approfondimenti, anche in fatto, non compatibili con la sommarietà della presente fase cautelare” e la “esigenza di consentire che, nell’imminente stagione estiva, possa essere esercitato il servizio balneare comportante l’impiego di numerosi lavoratori”.

L’intervento oggetto della vicenda è la manutenzione sul chiosco, nei medi scorsi sequestrato in via preventiva dalla Guardia di finanza, operata in seguito ai danneggiamenti causati dal maltempo nell’agosto 2022, manutenzione ritenuta non regolare dagli uffici del Comune. Chiaramente opposta la valutazione del ricorrente, che ritiene l’intervento legittimo e regolare.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com