Costa Crociere e Trenitalia per una mobilità turistica sostenibile

Liguria. Costa Crociere e Trenitalia propongono una nuova iniziativa per lo sviluppo della mobilità turistica sostenibile. Fino al 31 gennaio 2024, chi desidera partire per una vacanza con Costa Crociere potrà raggiungere uno dei porti di imbarco italiani in treno, usufruendo di un’offerta speciale per l’acquisto del biglietto sulle Frecce e gli Intercity di Trenitalia, con sconti dal 20% all’80% rispetto al prezzo base intero.

L’emissione del biglietto a tariffa scontata Trenitalia è prevista per tutte le partenze e gli arrivi nei seguenti porti di destinazione delle navi Costa: Trieste, Venezia P. Marghera, Savona, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Salerno, Bari, Taranto, Catania, Messina e Palermo.

