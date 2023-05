Dal 1° luglio, sino a 100 euro in più nelle buste paga dei Lavoratori Liguri, grazie al Decreto Calderone

Da Cristian Pietrini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori liguri oscillerà tra i 50 e 100 euro al mese come da previsione normativa approvata lo scorso 1° maggio. L’impatto però non sarà immediato, in quanto non riguarderà le buste paga di maggio e giugno ma si applicherà per quelle dal 1° luglio sino al 31 dicembre 2023, rimanendo del tutto escluso dal provvedimento il rateo della tredicesima mensilità.

Nel Decreto Calderone, licenziato dall’esecutivo a guida Giorgia Meloni, infatti viene chiaramente indicato che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, viene aumentato di 4 punti percentuali rispetto a quello precedentemente previsto dalla Legge di Bilancio approvata a fine dicembre 2022, andando così ad incrementare gli effetti positivi sulle buste paga delle famiglie italiane.

In termini di effetti numerici sulle retribuzioni mensili, apprendiamo, sia leggiamo gli Studi forniti dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che simulando la novità normativa con i programmi di elaborazione buste paga, forniti dalle principali software house, che l’impatto del Decreto Calderone avrà come risultato per tutti i dipendenti che avranno una busta paga di 1200 euro mensili, la riduzione del cuneo fiscale pari all’incirca ad euro 50, raggiungendo la quota massima di 100 euro mensili per le buste di importo pari a 2.500, cifra massima su cui applicare il taglio del cuneo fiscale deciso dall’esecutivo.

Pertanto, buone notizie per tutti quei lavoratori coinvolti dal provvedimento, in quanto la riduzione del cuneo porterà in busta un contributo aggiuntivo che determinerà un sensibile aumento della propria capacità di spesa visti anche i tempi odierni contrassegnati da spirali inflazionistiche che stanno determinando un costante incremento del costo della vita mettendo a dura prova i portafogli delle famiglie italiane.

» leggi tutto su www.levantenews.it