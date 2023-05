Genoa-Ascoli: un audiodocumentario riassume le emozioni dello stadio durante la partita

Genova. Un audiodocumentario sulla partita Genoa-Ascoli, che ha sancito la promozione dei rossoblù in Serie A, è stato realizzato e diffuso su Soundcloud da Giacomo Bagni, giovane genovese che di audio se ne intende, visto che recensisce Podcast per Orecchiabile, newsletter specializzata sul tema e su un paio di testate musicali tanto da iniziare anche a produrli.

Sei minuti in cui si passa dall’esultanza alle maledizioni per il rigore sbagliato da Coda e per la rete di Marsura, sino al boato per il gol del Modena e la liberazione finale.

