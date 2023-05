Genoa e Samp, sfottò senza limiti: una bara finta sotto la targa del capo ultras morto

Genova. Continua senza sosta la battaglia a distanza tra le tifoserie di Genoa e Sampdoria, scatenate dall’esito dei campionati ancora in fase di conclusione ma che grazie alla matematica hanno già dato i loro verdetti per le due squadre genovesi.

Dopo la festa di piazza Alimonda dei tifosi rossoblù per la retrocessione dei blucerchiati, in città sale l’attesa per il classico “funerale” goliardico previsto per il prossimo 19 maggio. Un rituale consueto per la nostra città in caso di retrocessioni reciproche ma che quest’anno ha un carico simbolico particolarmente elevato, visto l’incertezza societaria della metà del cielo ‘cerchiato di blu’.

