Si è chiusa questa sera, alla presenza del segretario provinciale Iacopo Montefiori, la campagna elettorale del Partito democratico sarzanese in vista delle elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio.

“I sedici candidati, insieme al candidato sindaco Renzo Guccinelli, hanno fatto un bilancio della campagna elettorale che li ha visti impegnati in incontri pubblici e privati e si sono dati reciprocamente atto di aver raccolto impressioni incoraggianti – osserva il Pd in una nota sull’iniziativa -. Una campagna elettorale fatta di casa in casa, contattando le persone ‘dal vivo’, ragionando sulle concrete prospettive della città piuttosto che lanciando facili messaggi propagandistici sui social. Per loro il comune impegno, se eletti, a restituire a Sarzana il volto di una città più solidale, più aperta, più attenta alle difficoltà dei cittadini e meno risonante di vuoti proclami”

L’articolo Il Pd conclude la campagna: “Confronto con le persone, non propaganda sui social” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com