La Rainbow torna da Santa Margherita Ligure con un’altra vittoria

Continua a vincere la Rainbow Spezia in 1.a Divisione territoriale femminile di pallavolo. Questa volta il successo arriva da Santa Margherita Ligure, dove la compagine spezzina, in occasione della 18ma giornata del campionato, ha avuto la meglio del Tigullio Sport per tre set a zero (25-8 / 25-6 / 25-15). Prossimo impegno per la capoclassifica il derby con l’Elsel La Spezia, con appuntamento mercoledì 17 maggio alle 21.00 al Palasport di Vezzano Ligure.

