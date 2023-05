Le “brutte cartoline” del boom economico genovese entrano nell’atlante del paesaggio italiano

Genova. Ci sono i video della Fondazione Ansaldo che raccontano le trasformazioni urbanistiche degli anni Sessanta, l’Italsider, l’oleodotto e l’industria pesante in Valpolcevera, la costruzione della Sopraelevata, l’espansione edilizia fuori controllo. Ma anche la strenua resistenza della civiltà contadina a pochi passi dalle fabbriche, il progetto per piantare mille alberi sul monte Moro e i preziosi terrazzamenti delle Cinque Terre. Una serie di “cartoline”, a volte “brutte”, che permettono di leggere il paesaggio – urbano, rurale, marino – attraverso gli ultimi sessant’anni di storia. E fanno capire soprattutto come sia cambiato negli anni l’approccio al “discorso ambientale” in Liguria e in Italia.

È stato presentato oggi a Genova nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi Greenatlas – an environmental atlas of italian landscape, un progetto di ricerca navigabile a questo link che coinvolge tre università italiane (Milano-Bicocca, Iulm e Tor Vergata), finanziato dal ministero dell’Università, con l’obiettivo di indagare come è stato rappresentato il paesaggio italiano dagli anni del boom economico in poi e come viene rappresentato ancora oggi. Per ora sono più di 300 i documenti raccolti, in continua espansione.

