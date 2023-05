“Né Aurelia, né Via 25 Aprile: mezzi pesanti lungo l’autostrada”

Il traffico pesante né lungo l’Aurelia né lungo il Via 25 aprile, nella piana arcolana, ma indirizzato sull’arteria autostradale: un orizzonte delineato l’altra sera in consiglio comunale, nell’ambito della discussione sul Piano urbanistico comunale, dall’assessore all’Ambiente Salvatore Romeo. Punto di partenza il Piano territoriale regionale, strumento di pianificazione recentemente presentato in Comune alla Spezia. “Uno dei temi del Ptr che vanno approfonditi è quello delle infrastrutture, e mi riferisco essenzialmente alla viabilità – ha detto Romeo -. Ad esempio, nel Ptr è prevista l’uscita del raccordo a Fornola, venendo dal capoluogo. Uno sbocco che comporterà sicuramente oltre a una occupazione di suolo e territorio non indifferente, anche, legato all’altra proposta di un anello di congiunzione tra l’Aurelia e l’asse industriale di Via 25 aprile, un aumento di traffico in queste zone. Un tema che dovrà essere oggetto di un approfondimento non da poco, perché potenzialmente, teoricamente potrebbe significare lo spostamento dei tir dall’Aurelia al Viale 25 aprile, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili. Ecco, credo che in merito ci debba essere un lavoro di condivisione e di somma delle forze disponibili per far sì che il traffico pesante non possa utilizzare né l’Aurelia, né il Viale 25 aprile, venendo dirottato sulla tratta autostradale tra Carrara e La Spezia, perché è quello il collegamento per i mezzi pesanti. Ripeto, questo è un elemento che va approfondito, perché altrimenti rischiamo di dare una ferita al territorio. Delle ferite le abbiamo sanate, non vorremo produrne”. E sempre in materia di viabilità Romeo ha toccato il tasto dell’ipotesi della bretella di Romito (che, staccandosi dalla Sp331, eviti il centro abitato, sfociando in zona cimitero): “Quando si parla di un’opera come questa – ha proseguito l’assessore, esponente di Rifondazione – occorre ragionare sui pro e contro in termini ambientali, di viabilità e così via. E qui si apre un discorso molto vasto, ad esempio per quanto concerne l’utilizzo del mezzo privato sul nostro territorio e in generale nel nostro Paese. Se ci sediamo su una panchina al Ponte di Arcola al mattino, guardando le auto che vanno verso Spezia, ci accorgiamo che nove mezzi su dieci a bordo hanno solo il guidatore. Cosa significa questo? Che c’è un uso esagerato ed esasperato del mezzo privato, con tutto quel che ne consegue. Chiaramente qua entrano in gioco scelte di politica nazionale, ma sono comunque elementi su cui riflettere”.

Del Piano territoriale regionale in consiglio ha parlato anche la sindaca Monica Paganini: “Abbiamo anche noi aderito all’ipotesi di lavoro del Ptr, all’indomani della presentazioni delle osservazioni al Ptr da parte di Confindustria. Osservazioni in merito alle quali abbiamo deliberato con alcune considerazioni in termini di preoccupazione e criticità, ma non per questo ci siamo sottratti all’idea di essere un territorio vasto e abbiamo con piacere aderito alla volontà di mettere insieme più comuni, con il capoluogo a dare voce anche a quelli più piccoli, con le loro rispettive identità. Le preoccupazioni e criticità in merito alle osservazioni dell’associazione industriali le abbiamo quindi rilevate in modo proattivo e costruttivo, ravvisando la necessità di lavorare insieme per superarle”.

