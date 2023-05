Nuova diga, storia di un affidamento: dalla gara deserta a quel “know how” messo in dubbio dai giudici

Genova. Per semplificare all’estremo la sentenza dei giudici del Tar Liguria che, il 7 maggio, hanno deciso di dare ragione al consorzio Eteria sull’annullamento dell’affidamento dei lavori della nuova diga ai concorrenti di PerGenova Breakwater, è come se – nell’affidamento dei cantieri di ristrutturazione di casa vostra – decideste di scegliere un artigiano perché “suo cugino” ha fatto un bel lavoro a casa di un amico. Citando il film Philadelphia, così è come lo si potrebbe “spiegare a un bambino di sei anni”. Le cose sono più complicate, ovviamente, ma la decisione del tribunale amministrativo è abbastanza chiara e netta da farla comprendere anche ai non addetti ai lavori.

Eteria, capofila della cordata perdente nell’ambito della procedura negoziata lanciata dall’Autorità portuale di Genova, aveva in realtà presentato due ricorsi, ed entrambi mettevano in dubbio il “curriculum” degli avversari. La prima azione, quella centrata sul project manager Ramboll, è stata rigettata. Accolto in pieno, invece, il ricorso sulla società Sidra che – come spiega la sentenza – “assorbe” tutti i successivi.

