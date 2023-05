Nuovo Galliera, tutto da rifare: scaduti i termini dell’unica offerta, salta anche la seconda gara

Genova. Ancora una battuta d’arresto per il nuovo ospedale Galliera. Il direttore generale Francesco Quaglia, con un provvedimento emesso negli scorsi giorni, ha preso atto che “la gara deve ritenersi non utilmente esperita e il relativo procedimento concluso senza possibilità di assegnazione”. Tutto da rifare, dunque. Ancora una volta, dopo la prima gara già andata deserta nel 2021.

La gara per il primo lotto, dopo il primo passo falso, era stata bandita in origine a dicembre 2021 con scadenza per la presentazione delle offerte l’11 aprile. Il termine è stato prorogato più volte, con l’aggiunta di 32 milioni extra da parte dalla Regione, nella speranza che qualcuno si facesse avanti. E così è stato: al 28 luglio 2022 risultava pervenuta un’unica offerta, quella del consorzio stabile Unimed. In agosto è stata nominata la commissione aggiudicatrice.

