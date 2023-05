Ponte Morandi, il superconsulente conferma: “Autostrade nel 2016 non aveva il progetto del viadotto, lo recuperai io”

Genova. Aspi cominciò a predisporre il progetto di retrofitting tramite Spea senza avere il progetto completo originale del viadotto stilato da Riccardo Morandi. A confermare la tesi della procura e le dichiarazioni acquisite dal figlio del progettista, è stato stamani in aula, nel corso della seconda parte della sua testimonianza il professor Fabio Brancaleoni, che con l’azienda Edin alla fine del 2015 ricevette da Autostrade un articolato incarico di consulenza proprio a supporto della progettazione e dell’esecuzione del retrofitting che aveva lo scopo di rinforzare gli stralli delle pile 9 e 10. “Autostrade aveva alcuni elaborati – ha spiegato Brancaleoni – ma non il progetto completo ed è buona prassi di ingegneria sapere di cosa si parla quando si interviene”.

Per questo Brancaleoni contatta Maurizio Morandi, che già conosceva perché era fra l’altro stato suo docente all’università, e si fa autorizzare e prelevare dall’archivio di stato copia integrale di tutto il corposo progetto. Per il resto Brancaleoni questa mattina controesaminato da molti avvocati difensori e risentito dai pm, ha ribadito molte delle cose già dette ieri, ricostruendo i rapporti con Aspi e la loro interruzione senza una spiegazione, rispiegando perché aveva suggerito di fare indagini diagnostiche dirette e puntuali sulla sommità degli stralli anche con scassi locali ma ha precisato: “Il motivo per cui consigliavo questi ulteriori approfondimenti era per il corretto modo di procedere, ma non perché ci fossero segnali che potessero far pensare a un incidente senno avrei insistito”.

