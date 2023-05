Recco: chimica cucina, nuovo appuntamento con il professor Carlini

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

“Chimica & Cucina – In giro per l’Italia” , nuovo appuntamento con il professor Carlini

Curiosità e scienza dei cibi siciliani e sardi, sono questi gli elementi che caratterizzano il nuovo appuntamento di “Chimica & Cucina – In giro per l’Italia” dedicato questa sera alle due grandi isole italiane. Oggi 11 maggio alle ore 19 presso il ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco Riccardo Carlini permetterà di scoprire tutti i segreti dei gustosissimi cibi di Sicilia e Sardegna attraverso le arance, il mirto, le mandorle, il pesce attraverso ricette gastro-scientifiche.

Un percorso tra esperimenti e pillole di sana alimentazione che si concluderà con la cena a tema per trasformare la conoscenza in gusto. “Le due isole italiane sono titani del buon cibo. Attraverso le serate gastronomico-scientifiche proposte dal professor Carlini conosceremo in pillole tutte le caratteristiche degli alimenti proposti” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini. L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Recco e da Pro Loco Recco.



» leggi tutto su www.levantenews.it