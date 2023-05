Sette nuovi baby pit stop nel centro storico di Genova, sabato l’inaugurazione

Genova. Il Patto per il Centro Storico, rete di soggetti del Terzo settore attivi per la rigenerazione del cuore della città vecchia, e UNICEF Comitato Liguria inaugureranno sabato 13 maggio 2023 alle ore 15,30 presso il Nido d’Infanzia Vico Rosa, Via della Maddalena 16, Genova 7 baby pit stop, posizionati tra i sestieri della Maddalena e del Molo.

Nel nido si terrà il taglio del nastro per avviare questo nuovo servizio per la comunità, in rappresentanza dei luoghi adatti e attenti alla prima infanzia.

