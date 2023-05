Si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere, la Regione annuncia nuove assunzioni

Si celebra domani, anche in Liguria, la Giornata internazionale dell’infermiere. “L’occasione per ribadire come questa figura sia strategica per il nostro sistema sanitario regionale – l’intervento dell’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, alla presentazione della Giornata – . Si sta avvicinando progressivamente la riorganizzazione del territorio attraverso ospedali di comunità, case di comunità, centrali operative territoriali e la nascita del numero 116117 con il quale si fornisce lo strumento per la presa in carico della cronicità. Al centro di questa piccola rivoluzione c’è proprio la figura dell’infermiere. Immaginiamo per esempio l’attività dell’infermiere di famiglia e di comunità, che porta e porterà tutte le competenze sanitarie di ordine infermieristico molto vicino al cittadino oltre a tutto il personale che lavorerà in queste nuove realtà territoriali. Regione Liguria ha sempre creduto molto nella figura dell’infermiere come tessuto connettivo del mondo sanitario e tutto ciò lo abbiamo ancora di più compreso durante la pandemia Covid: la tenuta del sistema è stata garantita dall’abnegazione anche di queste figure professionali. Un’ulteriore area di innovazione è l’auto infermierizzata (auto India) che si affianca e non sostituisce l’auto medica, ma la supporta potenziando l’offerta sanitaria emergenziale sul territorio. Ed è per questo che è necessario investire su questa figura. Da settembre 2022 in Liguria sono stati assunti ben 1300 nuovi infermieri, entro l’estate si concluderà la selezione di 400 nuovi profili nel concorso unificato Asl 1-Asl 2, nel Levante ligure si stanno concludendo ulteriori assunzioni che attingono dalla graduatoria e nell’area metropolitana genovese sono imminenti nuovi concorsi”.

Il talento degli infermieri – Arte e Scienza in evoluzione lo slogan scelto dalla Fnopi (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche) per l’edizione 2023 della Giornata. La motivazione trae spunto dall’attenzione riservata alle professioni infermieristiche da parte dei promotori di Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023. “Un’operazione – spiega la nota della Regione Liguria – che ben si salda con gli sforzi compiuti dalla Fnopi per promuovere il valore culturale e scientifico della Professione, a tutti i livelli. E questi valori sono stati coniugati anche a livello ligure e genovese. In vista della Giornata Internazionale dell’Infermiere, sono state presentate le circa 30 attività messe a disposizione degli infermieri dal 6 al 19 maggio per celebrare questa ricorrenza da associazioni, enti, ed organizzazioni del territorio ligure per trovare nei momenti ludici/ricreativi momenti di condivisione anche professionali con tante realtà che si incontrano. L’idea di fondo è quella del team building, spesso applicato in ambiti aziendali per favorire la sempre maggior collaborazione fra i dipendenti”.

