Usa il ricovero bus come bagno pubblico e aggredisce autista Rt che cerca di allontanarlo

Sanremo. Ennesima aggressione ai danni di un’autista della Riviera Trasporti ieri pomeriggio nell’autostazione di piazza Colombo. Stando a quanto si apprende, uno straniero si sarebbe recato presso il ricovero degli autobus sotto il solettone per dare sfogo ai propri bisogni fisiologici, quando a notarlo è stato un dipendente della società del trasporto pubblico che ha provato chiedergli di allontanarsi. Declinato l’invito, tra i due uomini è partita una lite sfociata ben presto in un’aggressione fisica vera e propria. Sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato lo straniero. L’autista aggredito ha riportato un trauma facciale e una prognosi di 30 giorni. Nella serata di ieri l’aggressore è tornato sul luogo della lite per porre le sue scuse.

La nota dei sindacati Faisa Cisal e Ugl. “Le scriventi Organizzazioni Sindacali sono a segnalare l’ennesima aggressione subita dai lavoratori di Riviera trasporti durante lo svolgimento del proprio lavoro. Negli ultimi mesi, purtroppo constatiamo che quotidianamente avvengono aggressioni verbali e fisiche nei riguardi degli operatori del settore (conducenti di autobus, controllori e verificatori titoli di viaggio). Non siamo disposti a tollerare episodi simili, pertanto abbiamo chiesto un incontro urgente

a Sua Eccellenza il Prefetto di Imperia al fine che le Istituzioni intervengano tempestivamente, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza trasportata”.

