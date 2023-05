Zoagli: crisi cardiaca, 56enne muore in via Sant’Ambrogio

Questa mattina alle 11.20 circa, un uomo di 56 anni è morto improvvisamente in via cornice Sant’Ambrogio, sulle alture di Zoagli. Inutile l’intervento del 118 con l’automedica Tango-2 e la Croce Bianca Rapallese. Sul posto anche i carabinieri; sarà probabilmente l’autopsia a spiegare i motivi del malore e del decesso.

Tra i tanti interventi odierni del 118 a seguito di traumi, questa mattina poco prima delle 9 incidente a Cavi lungo la via Aurelia, dove un ciclista ha riportato un trauma cranico. La Croce Verde di Sestri Levante lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna; sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica.

