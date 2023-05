Albenga, assegnati i lavori per la realizzazione del molo per la pesca e per il turismo

Albenga. Sono stati affidati tramite procedura di gara alla ditta AM Costruzioni srl i lavori per la realizzazione del primo lotto del molo per la pesca e per il turismo di Albenga. L’intervento è finanziato in parte attraverso 191 mila euro provenienti dal programma operativo FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) e in parte attraverso fondi del Comune (per un importo di 186 mila euro).

Il progetto redatto dall’ingegner Gaggero prevede la realizzazione di un pontile che, dalla base della darsena, si spingerà verso il largo per 40 metri e sarà funzionale all’attracco di piccole imbarcazioni. La struttura portante sarà in acciaio mentre il camminamento sarà di legno con un piano di calpestio di circa 3 metri.

