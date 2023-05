Albenga, ecco il nuovo centro per l’impiego: “Un rinnovamento che coinvolgerà tutte le sedi liguri”

Albenga. Una sede completamente rinnovata, in tutti i suoi aspetti, dai locali ai colori scelti. Si tratta del Centro per l’impiego di Albenga, oggetto di una grande opera di restyling che si estende anche a tutti gli altri centri analoghi della Liguria (14 in tutto).

L’obiettivo è renderli “uniformi”: stessi colori e analoghi servizi e percorsi. Complessivamente sono stati impiegati 30 milioni per la realizzazione del progetto, che rientra nel Piano regionale di potenziamento dei centri per impiego destinato all’implementazione proprio dei servizi per l’impiego.

