Genova. Una autovettura è stata distrutta dalle fiamme questa notte in via Pacinotti, a Sampierdarena, poco dopo le quattro del mattino. Sul posto l’intervento immediato dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in pochi minuti.

Non si registrano feriti. L’auto, una panda, era in sosta e secondo le prime ipotesi il rogo potrebbe essere stato la conseguenza di un gesto doloso. Per questo motivo sono stati fatti tutti i rilevi del caso da parte della polizia di stato.

