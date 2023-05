Ceriale 2023, cultura, turismo e valorizzazione delle tradizioni locali al centro del programma elettorale della lista Nervo sindaco

Ceriale. “Se il 70% del patrimonio artistico e culturale mondiale ricade sul suolo italiano e ha un valore inestimabile, vuol dire verosimilmente che in un comune italiano su tre è presente almeno un’area avente carattere museale. Questo fa dell’Italia una Nazione straordinaria dove convivono e si sedimentano le radici della civiltà, del pensiero, dell’arte e del bello. I nostri borghi sono un museo a cielo aperto e custodiscono scrigni colmi di tesori unici che andrebbero sempre più valorizzati e tutelati”. Lo fanno sapere, in una nota, dalla lista “Noi per Ceriale” per Piercarlo Nervo sindaco.

“Grazie al racconto dei centri storici di Ceriale – spiegano – e della frazione di Peagna e al recupero delle tradizioni locali e popolari creeremo un progetto fatto di Festival, presentazioni di libri e grandi eventi per valorizzare le radici storiche, culturali e artistiche della nostra cittadina anche attraverso la promozione dei prodotti locali del territorio come necessario volano per la nostra economia, per il nostro turismo per rilanciare l’immagine di Ceriale in Italia e all’estero”.

» leggi tutto su www.ivg.it