Chiavari: “Il Giro transita in città, non vi fa tappa, ma si mettono toppe alle buche”d

Dai consiglieri comunali Nicola Orecchia, Giovanni Giardini, Alessandro Calcagno, Silvia Garibaldi, Mirko Bettoli, Antonio Bertani

Il 17 maggio arriverà nel Tigullio il Giro d’Italia e passerà anche da Chiavari.

Un’importantissima kermesse sportiva all’insegna del ciclismo ed un’ottima occasione di

promozione per il nostro territorio.

Purtroppo, però, da come l’Amministrazione Comunale ha asfaltato le strade nel tratto di

sua competenza, si potrebbe organizzare “una tappa alle toppe”, dove Chiavari potrebbe

vincere la “maglia nera” per la pessima manutenzione delle strade.

In Viale Kasman e in Via Parma, dove passerà la carovana rosa, infatti, sono stati eseguiti

lavori di fretta e furia e in maniera raffazzonata, rattoppando le molte buche che, da tempo,

sono presenti sulle strade, per giunta con molti disagi per i cittadini e con molti dubbi sulla

durata dell’intervento.

Quando la toppa è peggio del buco!

Eppure le risorse economiche a disposizione per fare un lavoro migliore ci sarebbero state,

soprattutto dopo aver installato i rilevatori di velocità proprio in Via Parma le cui multe

devono essere per legge destinate alla manutenzione delle strade.

Anche il tempo ci sarebbe stato, visto che la presentazione delle tappe del Giro d’Italia è

stata fatta il 17 ottobre dell’anno scorso, ma il Sindaco, come al solito, si è svegliato tardi.

Chiavari ha perso, ancora una volta, una bella occasione per dimostrare di essere realmente

dalla parte dei ciclisti: nella prossima tappa a Chiavari si vedranno solo i “tapulli” di questa

amministrazione.

» leggi tutto su www.levantenews.it