Ex Savam, altaresi di nuovo in piazza: “Paese bloccato da sette mesi, intervenga il prefetto”

Altare. Continua la protesta dei cittadini altaresi, a sette mesi dalla chiusura di via XXV Aprile e parte di via Cesio a causa della pericolosità dei fabbricati dell’ex Savam. Questa mattina in un centinaio si sono ritrovati in piazza Vittorio Veneto, a pochi passi dall’area tanto contestata, per chiedere di accelerare i tempi dei lavori e riaprire nel più breve tempo possibile la strada. Tanti anche i negozi chiusi come segno di vicinanza alla manifestazione.

Non sono dunque cambiati i contenuti rispetto alla mobilitazione dello scorso 28 ottobre, quando in duecento, tra cittadini e commercianti, si erano riuniti sotto il Comune chiedendo risposte: “Sono 30 anni che le attendiamo”, avevano sottolineato allora ed ora lo ribadiscono. “Ne abbiamo abbastanza”, “Ci siamo stancati, vergogna”, “Città del Vetro la nostra rovina”, “Prigionieri da 7 mesi”. Queste alcune frasi scritte sui cartelloni di protesta e mostrati sulle strisce pedonali durante il blocco al traffico, durato una quindicina di minuti prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

