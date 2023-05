Fondi Psr e siccità, Coldiretti chiede un incontro urgente alla Regione

Genova. “Essendo purtroppo rimasti ancora in sospeso diversi argomenti di non trascurabile importanza relativi al PSR 2014-2022 e al PSR 2023-2027, questa mattina la nostra federazione regionale ha provveduto a inviare una comunicazione ufficiale alla Regione per richiedere la calendarizzazione di un incontro urgente tra le parti, finalizzato a delineare al meglio alcuni aspetti cardine sia della nuova che della vecchia programmazione, in modo tale da poter fornire agli imprenditori del territorio risposte chiare e puntuali”. Lo rende noto Coldiretti in una nota.

“A seguito dell’ultimo Tavolo Verde del 13 marzo – spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – sono purtroppo rimasti in sospeso alcuni argomenti fondamentali relativi a misure sia del PSR 2014-2022 che del PSR 2023-2027. Per poter offrire alle imprese risposte puntuali e chiarimenti indispensabili alla buona riuscita del lavoro in essere, abbiamo deciso di richiedere all’Ente un incontro urgente, durante il quale auspichiamo di poter ottenere tutte le informazioni di cui il territorio necessità”.

